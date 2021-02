Borgosesia: la app celebrata da "Striscia" è poco utilizzata

Celebrata anche da Striscia la Notizia come elemento fondamentale per fare una differenziata corretta, l’app Junker è già una realtà a Borgosesia da ormai un anno: applicazione gratuita e di facile utilizzo, Junker non solo indica la corretta destinazione dei rifiuti, ma consente anche di segnalare conferimenti scorretti o ricevere informazioni riguardo al servizio di raccolta differenziata.

"Abbiamo subito adottato questo sistema perché innovativo e semplicissimo da utilizzare – spiega Marisa Varacalli, Amministratore Unico di Seso – convinti che la popolazione l’avrebbe scaricata ed utilizzata moltissimo, ma purtroppo ad oggi dobbiamo constatare che solo un quarto dei borgosesiani la sta utilizzando, ed è un vero peccato!".

"Si tratta di una applicazione di facile utilizzo – aggiunge il direttore di Seso, Dario Pavanello – con molte utili funzioni, infatti oltre ad indicare la destinazione esatta dei rifiuti, fornisce anche informazioni sulle modalità di raccolta: la sera precedente il passaggio dei nostri mezzi, ogni cittadino potrà vedere sull’app quale tipologia di rifiuti dovrà essere esposta per il giorno dopo. Attraverso Junker è inoltre possibile segnalare eventuali comportamenti scorretti – spiega ancora Pavanello – oggi si preferisce farlo su Facebook, ma utilizzare l’app per questo scopo consentirebbe un intervento immediato da parte nostra".

Come funziona Junker? Per differenziare in modo corretto, basta inquadrare il codice a barre che si trova sugli involucri dei materiali da gettare nella spazzatura, e si saprà se sia possibile smaltirli con la plastica o la carta, oppure se vadano buttati nell’indifferenziato. All’interno dell’app poi si trovano diverse sezioni: calendario, segnalazione ambientale, persino una app che premia le azioni sostenibili dei cittadini.

Quanto alla denuncia di eventuali comportamenti scorretti, come abbandono di rifiuti nell’ambiente o conferimento scorretto, si può fare caricando un’immagine nell’apposita sezione in modo molto efficace e del tutto anonimo: "Utilizzando a questo scopo Junker, la segnalazione perviene in tempo reale a Seso – spiega Marisa Varacalli - ed altrettanto rapidamente si può intervenire. Nello stesso modo si può segnalare il mancato ritiro dei rifiuti esposti, cosicché i nostri mezzi possano provvedere.

Non meno utile per i cittadini è anche la funzione grazie alla quale Seso avvisa gli utenti relativamente a qualsiasi variazione nel servizio: "Inviamo agli utenti ogni informazione relativa alla nostra attività – spiega ancora Dario Pavanello – gli orari di apertura della discarica, quelli del servizio navetta e le comunicazioni per qualsiasi area dell’attività dell’azienda partecipata".