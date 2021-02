'Vogliamo punti vaccinali nei nostri Comuni'

"Vogliamo i punti vaccinali contro il Covid-19 a Trino e Moncalvo". E’ l’appello rivolto dai sindaci dei due rispettivi comuni, Daniele Pane e Christian Orecchia, al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, all’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, e all’Azienda sanitaria locale di Alessandria.

Pane spiega: "Le nostre strutture e il personale sono pronti per attivare il servizio, anche in favore dei piccoli comuni che fanno riferimento ai nostri due centri. Lo Stato ha rivisto il piano nazionale dei vaccini stante le nuove modalità e tempistiche di arrivo dei vaccini in Italia, e così ha fatto anche la Regione Piemonte. Nei prossimi giorni partirà l’ultima parte della fase 1, dopo le vaccinazioni fatte al personale sanitario negli ospedali e nelle case di riposo dove sono stati vaccinati anche gli ospiti. Ora toccherà al personale scolastico, alle forze dell’ordine e alle fasce più deboli degli anziani over 80 anni".

Non solo. Il sindaco di Trino aggiunge inoltre: "La mia città e Moncalvo fanno parte dell’Asl di Alessandria dove sono stati individuati sette punti vaccinali ma con una forte concentrazione nell’alessandrino, novese e tortonese, e scarsa nella nostra zona, che si riversa tutta su Casale Monferrato. Abbiamo già sentito i nostri medici di famiglia che sono disponibili a collaborare, e ho sentito il presidente Cirio, che mi ascolta sempre, e al quale ho spiegato che ritengo non congrua questa scelta dell’Asl di Alessandria di non individuare come punto vaccinale realtà come Trino che conta quasi 7.000 abitanti e 735 anziani over 80 anni. Alla Regione chiediamo di spingere l’Asl di Alessandria affinché si organizzi per effettuare i vaccini anti Covid-19 anche a Trino: gli spazi da mettere a disposizione li abbiamo, come il mercato coperto, ed inoltre possiamo contare sulla disponibilità dei medici famiglia a darci una mano e tanti volontari per organizzare la vaccinazione. Con Moncalvo abbiamo fatto richiesta formale alla Regione e all’Asl, confidando presto in una risposta positiva".

Pane prosegue: "Si tenga conto che gli over 80 hanno tutti necessità di essere accompagnati e portarli fuori comune implicherebbe l’impiego di un mezzo e l’impegno di un famigliare, raddoppiando così le persone impegnate e andando a congestionare il distretto di Casale Monferrato. L’individuazione dei punti di vaccinazione è avvenuta su base Asl, ma secondo noi non rappresenta coerentemente il territorio. Per questi motivi Trino e Moncalvo chiedono di avere un punto di vaccinazione ciascuno".

I sette punti attualmente individuati per l’Asl alessandrina sono Alessandria, Novi Ligure, Tortona, Valenza, Acqui Terme, Ovada, Casale Monferrato.

Pane conclude facendo il punto sulla situazione dei contagi a Trino: "Sono 12 gli attuali positivi in città, uno è ricoverato all’ospedale. C’è un leggero incremento, si tratta di due nuclei familiari legati alla scuola di Desana, oggetto di quarantena per alcune classi. Mentre nell’istituto scolastico trinese non ci sono attualmente casi".