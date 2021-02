I piccioni imbrattatori costano 50.000 euro ai parroci

Cigliano: il tetto della chiesa parrocchiale è pieno di escrementi di piccione. I sacerdoti spendono 50.000 euro per fare pulizia e per ripristinare l'impianto elettrico anti-volatili.

Per anni la copertura dell'edificio è servita da rifugio (e anche da wc) per gli uccelli. Ma d'ora in avanti non sarà più così. Come si è potuto notare dall'arrivo del braccio meccanico, indispensabile per lavorare ad altezze elevate, il cantiere si è aperto questa settimana. "Terminerà tra circa un mese" anticipa don Luciano Pasteris, che insieme al fratello don Lorenzo, parroco di Cigliano, ha contattato una ditta specializzata di Bergamo. "Si tratta della stessa che aveva realizzato il vecchio impianto anti-piccioni, durato 20 anni prima di guastarsi" ricorda don Luciano.

L'intervento degli operai è partito dalla pulizia del tetto, che in alcuni punti è letteralmente ricoperto da escrementi. "Con l'occasione saranno eliminati anche i muschi, si sostituiranno le tegole rotte e si libereranno le gronde e i canali di scarico" aggiunge don Luciano. Proprio questi ultimi, insieme alle volute laterali, sono tra i luoghi più frequentati dai piccioni. "E proprio qui passeranno i nuovi fili elettrificati dell'impianto" anticipa don Luciano. Ai volatili che si poseranno all'interno di questa rete verrà trasmessa una piccola scossa, sufficiente a disturbarli. "Nel giro di qualche settimana o mese, gli uccelli dovrebbero imparare la 'lezione' e non tornare più" prosegue don Luciano.

L'impianto sarà alimentato da diverse centraline autonome, così che l'eventuale caduta di fulmini non lo mandi interamente in tilt. "La speranza è che duri almeno come quello precedente" confidano i sacerdoti della parrocchia, per cui le spese non sono indifferenti. "L'importo esatto dipenderà dai giorni di lavoro, visto il notevole costo di noleggio del braccio meccanico" precisa don Luciano. Qualche disagio si ripercuoterà anche sul traffico lungo le vie Di Dentro e Salussoglia: a causa dei lavori la prima rimarrà chiusa fino al 16 febbraio, mentre nella seconda verranno eliminati alcuni parcheggi e ristretta la carreggiata fino al 26 febbraio.