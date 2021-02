Carisio: un nuovo ponte sulla roggia Cavalera

Carisio: la Provincia realizzerà un nuovo ponte sulla roggia Cavalera. Dalle 8 di lunedì 8 alle 18 di giovedì 18 febbraio la strada per Vettignè rimarrà chiusa al traffico.

L'intervento si è reso necessario sia per l'età dell'infrastruttura sia per il traffico, in particolare quello dei pesanti mezzi agricoli. "Col tempo, anche il parapetto si è danneggiato" sottolinea il sindaco Pietro Pasquino. La demolizione e il successivo rifacimento saranno a carico della Provincia, che per questi lavori di messa in sicurezza si è affidata alla ditta F.lli Deandreis di Palazzolo.

Per gli automobilisti il cantiere comporterà uno stop al transito sulla provinciale n° 52, in particolare nel tratto che si trova poco oltre il cimitero di Carisio. "Il disagio riguarderà in particolare gli abitanti delle cascine che si trovano a est del ponte, e che per raggiungere Carisio dovranno passare per Santhià" spiega il sindaco Pietro Pasquino.

Tuttavia Pier Mauro Andorno, vicepresidente della Provincia con delega alla viabilità, precisa: "salvo imprevisti i lavori dovrebbero terminare prima del 18 febbraio. Quindi c'è la possibilità che la circolazione venga ripristinata prima di tale data".