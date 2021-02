Caresana: crolla una porzione di sponda dell'argine durante i lavori

Caresana: crolla una porzione della sponda dell'argine nella campagna vicino al cimitero, mentre sono in corso i lavori di sistemazione a cura dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (Aipo). L'intervento di ripristino della sponda in calcestruzzo evidenzia così quanto dall'amministrazione comunale sempre indicato e richiesto urgentemente a seguito dell'alluvione dell'ottobre 2020.

"La struttura esistente non è armata e non ha fondazione - spiega il sindaco Claudio Tambornino - E' un'opera che risale alla fine anni '60. Subito dopo alluvione di ottobre abbiamo indicato la necessità di un intervento urgente e Aipo si è attivata immediatamente. Ora sono iniziati i lavori sotto la sua stessa direzione e sono stati eseguiti i saggi opportuni. Fortunatamente il crollo è avvenuto senza causare alcun danno o problema a persone. Lunedì 8 febbraio i tecnici di Aipo saranno nuovamente sul posto per individuare la soluzione risolutiva, indispensabile per il nostro paese in caso di una nuova alluvione".

Tambornino raccomanda quindi massima prudenza: "Chiedo di prestare attenzione per chi transita su via Langosco verso l'argine. La direzione generale Aipo e l'assessorato regionale alla Protezione civile hanno assicurato il massimo impegno per la sistemazione nel più breve tempo possibile".