Anche il Tribunale di Vercelli respinge il ricorso di Canna Gallo

Tronzano: il Tribunale di Vercelli respinge il ricorso di Graziella Canna Gallo sui risultati delle elezioni comunali. La sentenza ricalca quella emessa dal Tar lo scorso dicembre. Ma l'ex candidata a sindaco rilancia: "Ricorreremo sia in appello sia in Consiglio di Stato".

Il contenzioso dunque, è appena a metà del suo percorso. Nelle prossime settimane i giudici dovranno nuovamente esaminare le istanze di Canna Gallo, che chiede lo scioglimento del consiglio e, in via subordinata, l'assegnazione al suo gruppo dei tre seggi della lista 'Viviamo Tronzano Insieme'. "La candidata a sindaco di questa compagine, Lucia Scagnolato, ha falsato le elezioni perché era ineleggibile - è la posizione di Canna Gallo - Prima di candidarsi doveva dimettersi dalla carica consigliere a Cavaglià ma non lo ha fatto".

In effetti, su quest'ultimo punto i giudici del tribunale ordinario e del Tar hanno dato ragione a Canna Gallo. Ma d'altro canto, hanno ritenuto che l'ineleggibilità di Scagnolato (che peraltro si è dimessa prima dell'insediamento della nuova amministrazione) non può avere alcun effetto sul consiglio. "E' una contraddizione - rilancia l'avvocato Piero Carlo Gallo, marito dell'ex candidata che ha promosso la causa - Se da un lato la sentenza riconosce che Scagnolato è ineleggibile, dall'altro sostiene che è stata validamente eletta come consigliere, tanto che ha potuto dimettersi".

Di parere opposto sono invece i tre consiglieri della lista Scagnolato e, soprattutto, i membri della maggioranza. "Le recenti elezioni sono pienamente regolari - sottolinea il vicesindaco Fausto Valdo - Dal punto di vista politico, invece, non si comprende il comportamento della consigliera Canna Gallo e di alcuni membri della sua lista, che perseverano in azioni legali". L'interessata replica: "al Tar abbiamo chiesto di annullare gli atti amministrativi, mentre al tribunale ordinario di sancire l'ineleggibilità di Scagnolato. Su quest'ultimo punto i giudici ci hanno dato ragione, ma inspiegabilmente hanno respinto il ricorso. Dunque non ci fermeremo qui".