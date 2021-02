Incontri di formazione per un territorio sostenibile

Comunicazione ambientale, gestione dei gruppi, Gas e organizzazione di un Consorzio. Questi saranno i temi trattati nel ciclo di webinar “Per un territorio sostenibile. Incontri di formazione per una progettazione condivisa” rivolto a produttori risicoli, agricoltori e operatori economici.

L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto "Castelli di Comunità" organizzato dall'Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus in collaborazione con i Comuni di Buronzo e Rovasenda, il Centro nazionale ricerche (Cnr) – Ircres, la Cooperativa Sociale Stranaidea ed è finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

Per partecipare ai webinar si deve accedere alla piattaforma Zoom: il primo incontro è previsto per il 10 febbraio ed ha il titolo "Come comunicare una nuova ruralità", il secondo è fissato per martedì 23 con "Coinvolgere, aiutare, attivare. Passi pratici per facilitare la creazione di un gruppo". Si proseguirà mercoledì 10 marzo con "Fare rete per fare business: l’esempio dei Gas", cioè i gruppi di acquisto solidale. Infine, mercoledì 24 marzo si terrà il quarto incontro dal titolo "Le ragioni dello stare insieme".



Tutti i webinar si svolgono dalle 17 alle 19 e sono gratuiti. Per confermare la partecipazione inviare una mail a [email protected]