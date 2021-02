Costanzana: salgono a 9 le persone contagiate

"Sono spiacente di comunicarvi che ad oggi sono stati riscontrati 9 casi di positività al Covid-19 nel nostro Comune di Costanzana. Le persone contagiate sono per la maggior parte giovani e sembra, al momento, che siano in buona salute. loro vanno i miei più sentiti auguri di pronta guarigione".



La comunicazione arriva dal sindaco Raffaella Oppezzo: dopo un periodo di relativa tranquillità a "saldo zero" in fatto di contagi, la curva torna purtroppo a salire anche nei paesi della Bassa.