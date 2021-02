Bando Borghi in festival: un progetto condiviso

Moncrivello: 250.000 euro per organizzare quattro mesi di manifestazioni. Il Comune si candida al bando 'Borghi in festival' in partenariato con i vicini centri di Villareggia e Maglione.

Lo scopo non è organizzare un concerto di Vasco Rossi, né tantomeno ospitare qualche divo di Hollywood. Semmai di utilizzare il turismo come fonte di sviluppo e di opportunità, specialmente per i giovani. Da qui è partita l'idea di tre piccoli Comuni (in tutto meno di 3.000 abitanti) di chiedere un corposo finanziamento al Ministero per i beni culturali. Sul tavolo un progetto ribattezzato Morfèstival che giocando con la parola greca morfè (cioè forma) proporrà "un festival delle forme del bello e del buono". La cultura e l'enogastronomia saranno infatti i due pilastri della ventina di manifestazioni previste in un arco temporale da aprile a luglio. Nell'elenco sono stati inclusi gli appuntamenti tradizionali dei 3 Comuni: la Festa dell'uva e la Sagra del Mirtillo a Moncrivello, la Sagra del Brüt e il Palio di Villareggia, la Sagra delle pesche a Maglione e così via. Ma non mancheranno nemmeno le novità, come la manifestazione "il suono dei vini" che a Moncrivello unirà degustazioni a letture e concerti.

"Il punto di forza di questo progetto è il lavoro di squadra - sottolinea Luca Lisco, vicesindaco di Moncrivello che è anche Comune capofila dell'accordo - Oltre alle tre amministrazioni sono stati coinvolti tutti i sodalizi attivi sul territorio". Questo impegno ha portato anche all'ideazione di 3 iniziative congiunte che accompagneranno il susseguirsi delle singole feste. "Una consiste in una serie di itinerari nei campi con la partecipazione di Patrizio Roversi, noto conduttore televisivo e radiofonico" sottolinea Lisco. Le altre sono la mostra fotografica itinerante "storie di uomini e di cibo" e la realizzazione di un grande mandala (un disegno geometrico nato dalla tradizione induista e buddhista) che vedrà la luce grazie agli alunni delle scuole dei 3 paesi.

Il costo necessario ad organizzare il festival sarà coperto per l'80% dal finanziamento (pari a circa 200.000 euro) e per la restante parte da fondi dei Comuni. "Siamo fiduciosi: abbiamo lavorato bene - afferma Lisco - E se il progetto non dovesse aggiudicarsi questo bando, avrà comunque la possibilità di intercettare altre risorse".