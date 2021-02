A Scopa il medico di base non si presenta da luglio 2020

Scopa, Alta Valesia: il medico di base non si presenta da luglio 2020. Il consigliere del gruppo Lega Salvini Piemonte e presidente della Quinta commissione Angelo Dago ha quindi presentato una interrogazione in Consiglio regionale a risposta immediata per avere chiarimenti sui disagi che interessano l’ambulatorio del centro montano.

"Questo a fronte di un servizio che nei mesi precedenti veniva garantito con cadenza bisettimanale, per una comunità che comprende anche i comuni di Carcoforo, Alto Sermenza, Boccioleto, Rossa, Balmuccia, Scopello, Piode, Pila e Rassa - precisa Dago -. Il sindaco di Scopa, a nome anche dei suoi colleghi, ha già inviato una lettera all’Asl di Vercelli per chiedere conto di questa mancanza non più tollerabile, in un territorio dove molti sono i pazienti fragili, gli anziani e quelli affetti da patologie croniche. Contemporaneamente è stata promossa una petizione popolare per chiedere che il medico torni a garantire la sua presenza nell’ambulatorio a lui assegnato. E’ stata quindi mia prerogativa quella di portare la questione in consiglio regionale per chiedere quali iniziative il direttore generale dell’Asl di Vercelli vorrà mettere in campo per risolverla nel più breve tempo possibile".