Trino: somministrate 90 dosi di vaccino in casa di riposo

Sono state somministrate ottanta seconde dosi e dieci prime dosi di vaccino contro il Covid-19 ad ospiti e operatori dell’azienda sanitaria di servizi alla persona “Sant’Antonio Abate” di Trino.

Il presidente del consiglio d’amministrazione Maurizio Chiocchetti commenta così: "E’ un ulteriore passo per rendere la nostra struttura sempre più Covid free e a garantire la massima sicurezza possibile agli ospiti e al personale. Per la precisione, il secondo turno di vaccinazioni svolto martedì mattina nella struttura trinese ha coinvolto 55 ospiti e 35 operatori, per un totale di novanta dosi somministrate, fra prime e seconde dosi di vaccino".