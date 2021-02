Riqualificazione energetica per gli edifici comunali

Borgosesia: nuove caldaie negli edifici comunali, in un'ottica di risparmio energetico e benefici ambientali. Due interventi di riqualificazione sono in fase di completamento e altri due sono in programma: il tutto grazie ai finanziamenti del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati utilizzati dal Comune per rinnovare l’impianto di riscaldamento degli edifici comunali, ottenendo il duplice beneficio di un notevole risparmio sulle spese e di emissioni meno inquinanti.

"Stiamo completando i primi due interventi - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Bonaccio - che hanno riguardato il Teatro Pro Loco e il Museo Carlo Conti: due parti dello stesso stabile, dove abbiamo sostituito le caldaie a gasolio con caldaie a condensazione di ultima generazione, alimentate a metano. Gli interventi hanno comportato un investimento globale

(caldaie ed interventi accessori) di circa 150.000 euro e sono stati realizzati dall’impresa Magni Impianti srl di Varallo Sesia".

Mentre i lavori stanno per essere ultimati, già sono stati programmati altri due interventi analoghi, a loro volta finanziati dal Mise: il contributo del Ministero per i Comuni con più di 10.000 euro abitanti quest’anno è raddoppiato, passando dai precedenti 90.000 agli attuali 180.000 euro: "Una cifra che ci consentirà di completare la riqualificazione energetica dell’edificio che ospita il Teatro e il Museo - dice ancora Bonaccio - interverremo infatti sull’impianto di riscaldamento della Biblioteca Resegotti, sostituendo anche in questo caso la caldaia con una moderna, efficiente e con emissioni molto ridotte rispetto al passato. Questo intervento costerà 90.000 euro, e con i restanti 90.000 interverremo sullo stabile del Centro Sportivo Milanaccio, sostituendo i serramenti del bar e della palestra prospiciente il parcheggio".