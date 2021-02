Festa di Sant'Agata, programma ridotto secondo le misure anti Covid

Santhià: anche quest'anno nel Duomo, seppur con un programma ridotto rispetto al passato per disposizioni anti Covid, celebrerà venerdì 5 febbraio, la festa di Sant'Agata. Per rendere onore alla patrona della città, alle 10,15 direttamente all'interno del Duomo si svolgerà il 'rito dell’offerta dei ceri', senza la sfilata della associazioni sulla piazza.

È gradita la presenza di labari, bandiere e stendardi, che saranno collocati nelle cappelle laterali, mentre sarà possibile ritirare il cero dell'offerta sotto il portico del Duomo. Per rispettare il numero massimo della capienza, seguendo i criteri di distanziamento, è prevista per ogni associazione la presenza di tre volontari in divisa sociale. Seguirà, alle 10,30, la celebrazione della messa.