Caresana: dopo due mesi a zero contagi nuove positività in paese

Caresana, Covid-19: dopo due mesi con zero contagi, il centro della Bassa torna a fare i conti con nuove positività al virus. Una accertata e un'altra da confermare. A comunicarlo è il sindaco Claudio Tambornino.

"Dopo circa due mesi di tamponi negativi oggi, giovedì 4 febbraio, in paese si contano 2 casi, una però è ancora da confermare - spiega il primo cittadino - Auguriamo una pronta guarigione a queste persone, precisando che sono solo caresanesi più sfortunati di noi. Non ne siamo ancora usciti: in attesa che il vaccino sia disponibile per tutti non dobbiamo abbassare la guardia non ci permetterà di sconfiggere il virus il prima possibile".

A metà gennaio era iniziata la campagna vaccinale per ospiti e operatori della casa di riposo 'Greppi Giovanni e Andrea'.