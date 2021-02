Lenta-Ghislarengo: "Maggiore attenzione ai 'rattoppi' stradali"

"Nei pressi dei Comuni di Lenta e Ghislarengo lungo la Provinciale 594 in direzione sud alcuni lavori relativi a sottoservizi stradali stanno riguardando il tracciato - spiega il vice presidente della Provincia Pier Mauro Andorno - I lavori, ancora non terminati, hanno visto la necessità di perforare il manto stradale ripetutamente in diversi punti che, con la prosecuzione delle opere, sono stati coperti con del bitume momentaneo".

Pur evidenziando che quindi il manto stradale "verrà rivisto al termine della posa delle condutture oggetto dell’intervento, abbiamo chiesto all’impresa di prestare maggiore cura anche a questi rappezzi provvisori, in quanto attualmente essi risultando davvero scarsamente curati e oltre ad essere poco confortevoli al transito potrebbero provocare pericolo in caso di gelate. Chiediamo scusa per questi disagi, ma restiamo attenti alla prosecuzione del cantiere", conclude Andorno.