Da Saluggia al mondiale della pizza

Ci saranno anche due saluggesi al campionato mondiale della pizza. Paolo Di Falco e

Simone Giovannini, della pizzeria Mamma Mia di Saluggia, parteciperanno alla 29^ edizione che si terrà al

Palaverdi di Parma, in programma dal 20 al 22 aprile. «Covid permettendo, parteciperò a quella che

è la mia prima partecipazione prestigiosa – spiega Di Falco – Ho vinto alcuni concorsi online, basati sulla

immagine della pizza. La nostra pizzeria è stata riconosciuta da Eccellenze Italiane come una delle migliori

del territorio. Per questo sarà bello potersi confrontare con tanti professionisti di livello che prenderanno

parte a questa competizione». A sfidare i numerosi pizzaioli provenienti dall’Italia e dal mondo ci sarà il suo

collega Simone Giovannini. «Da questa esperienza mi aspetto di imparare molto, di mettermi in gioco e di

cercare di portare in alto il mestiere del pizzaiolo che ultimamente è molto sottovalutato».