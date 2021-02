Crescentino, tre assunzioni in Comune

Il 2021 sarà l’anno delle assunzioni per il Comune di Crescentino. Tre le figure professionali che entreranno a far parte dell’organico comunale nei prossimi mesi. Istruttore contabile, istruttore amministrativo e istruttore tecnico i profili cercati. Entro il 2022 si prospetta anche l’assunzione di due nuovi vigili urbani. Pensionamenti mai reintegrati hanno creato carenze di organico. Nei dintorni altre realtà con popolazioni analoghe possono contare su un numero di dipendenti nettamente superiore. Secondo il sindaco Ferrero una buona amministrazione da sola non basta, se alle spalle non c’è un Comune con un organico adeguato. A mettere ulteriormente alla prova l’organico già limitato è stata anche la questione delle cittadinanze false che ha colpito l’ufficio anagrafe nei mesi scorsi. Due dipendenti sospesi dal servizio in attesa del giudizio del procedimento penale. I due dipendenti sospesi dal servizio percepiscono il 50% dello stipendio, a cui si va ad aggiungere il costo per le persone che li hanno sostituiti. A marzo ci sarà la prima udienza e il Comune, essendosi costituito parte civile, potrà visionare atti che finora non erano consultabili.