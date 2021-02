Borgosesia: a porte chiuse la consegna delle chiavi al Peru

Borgosesia: il 6 febbraio consegna delle chiavi della città al Peru Magunela. Sabato, alle 10, nella sala consiliare del Comune, il sindaco Paolo Tiramani consegnerà le chiavi simboliche, dando così ufficialmente inizio al Carnevale. Ammessi nell’aula magna solo le maschere con una corte molto ristretta, oltre alla giunta.

"Le regole anti Covid impediscono lo svolgimento della manifestazione nella sua forma tradizionale - sottolinea Tiramani - ma le tradizioni radicate nella nostra città vanno rispettate seppur nell’osservanza delle regole, dunque la consegna delle chiavi si farà a porte chiuse, ma verrà realizzato un video perché l’evento possa essere visto da tutti coloro che amano il Carnevale e si possa conservare quello spirito goliardico che ogni anno caratterizza questo simbolico 'passaggio di poteri' tra il sindaco e il Re del Carnevale".

La giornata proseguirà poi con un altro appuntamento tradizionale, il sempre gettonatissimo 'Io mi vesto come mi pare' che ogni anno portava in piazza una gran folla: "Sarà anche questo un evento adeguato ai tempi – spiega l’assessore alle Manifestazioni, Paolo Urban - noi amministratori, in costume, andremo a far visita ai negozi aderenti all’iniziativa e sarà un modo per non lasciar cadere una bella e divertente tradizione e animare il centro città, sebbene sempre nel pieno rispetto del distanziamento e delle norme sanitarie".

"La giornata sarà immortalata in un video, che poi sarà pubblicato sul sito del Comune e sui social in modo che, almeno virtualmente, tutti possano partecipare a questa edizione 2021 del Carnevale - annunciano gli amministratori -. Questo con l’auspicio che il Carnevale 2022 possa riportare la gente in piazza, ad ammirare le sfilate dei carri allegorici e dei

gruppi mascherati e a celebrare il Mercu Scurot, evento che rende unico il Carnevale di Borgosesia".