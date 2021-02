Alunni donano il cesto vinto alla comunità per minori 'Binario 9 e ¾'

Gattinara: un gesto di solidarietà per i bambini meno fortunati. La classe 1a C delle elementari, nell’ambito del concorso 'Un Natale originale' si era aggiudicata il premio solidarietà per gli addobbi che avevano realizzato a scuola.

Il premio consisteva in un cesto di prodotti alimentari che gli alunni della 1a C hanno deciso di donare alla comunità educativa residenziale per minori 'Binario 9 e ¾'. La struttura ospita minori con alle spalle difficoltà familiari. L’associazione 'I colori del sorriso' ha deciso di riconvertire l’edificio dell’ex stazione di Gattinara, in disuso da metà degli anni '90, in un progetto di valenza sociale.

Gli alunni della 1a C insieme alle insegnanti hanno quindi consegnato il cesto a Annalisa Ferrarotti, presidente dell’associazione 'I colori del sorriso', alla presenza del sindaco Daniele Baglione. "Questo è il vero spirito di una comunità unita, non solo un comune regalo, ma una mano tesa verso un'altra mano in segno di amicizia. Grazie davvero a tutti i bimbi e alle loro maestre per questo bellissimo gesto" ha commentato il sindaco.