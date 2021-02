Santhià: sono sei i positivi, uno è ricoverato in ospedale

Santhià: sono attualmente 6 i cittadini positivi al Coronavirus, di cui uno ricoverato in ospedale. Ad aggiornare la situazione sui contagi è il sindaco Angelo Cappuccio.

"Dall'inizio della pandemia sono 2303 i santhiatesi che hanno effettuato almeno un tampone e 18 quelli deceduti a causa del Covid-19 - spiega il primo cittadino -. Attualmente a livello scolastico non ci sono classi in quarantena. Inoltre, le classi della scuola secondaria di primo grado, che partecipano al progetto 'Scuola Sicura', potranno fare lo screening in città".

In casa di riposo lo screening, a operatori e ospiti, viene effettuato ogni 15 giorni e, ad oggi, tutti risultano essere negativi. Nella struttura sono riprese inoltre le visite in presenza tra ospiti e parenti che si svolgono grazie alla 'stanza degli abbracci'.

Domani, mercoledì 3 febbraio, sarà effettuato il richiamo del vaccino anti-Covid al personale.