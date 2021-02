Centro multi raccolta, magazzino cantonieri, nuove vie

Borgosesia: l'area industriale di Plello prende forma. "Non è tempo di inaugurazioni ma dare vita all'area industriale di Plello dopo 15 anni insediando alcune attività comunali, come il centro multi raccolta è una personale soddisfazione". Così il sindaco Paolo Tiramani commenta gli interventi compiuti.

Non solo. Come anticipato nei giorni scorsi dall'assessore all'Urbanistica Eleonora Guida, con l'inizio di febbraio è previsto l'avvio dei lavori per la realizzazione del magazzino cantonieri, che sorgerà sempre nell'area di Plello, in quella che è stata nominata via Alfredo Dominietto.

"Si tratta della seconda fase dell’operazione condotta in primavera, con la vendita dell’ex Itis, diventato magazzino per i cantonieri, in corso Vercelli - spiega Guida - la ditta che si è aggiudicata l’immobile ha offerto 361.000 euro oltre all’impegno a realizzare il nuovo magazzino per i cantonieri, adeguato alle loro esigenze, nell’area di Plello, del valore di 700.000 euro. Un impegno che ora viene onorato, con l’avvio dei lavori per questo edificio di grande utilità per la città".

L’opera consisterà in un magazzino coperto dalla superficie di circa 1800 mq, con uno spazio per il ricovero dei mezzi e dei materiali necessari per l’attività dei cantonieri, a cui si aggiungerà un ufficio, una sala per le riunioni operative, oltre a bagni e spogliatoi.

"L’edificio sarà realizzato secondo le indicazioni della Soprintendenza - illustra inoltre l'assessore - alla quale abbiamo dovuto rivolgersi trattandosi di un’area a vincolo paesaggistico: le indicazioni ricevute riguardano il tetto, il cui colore dovrà inserirsi nell’ambiente senza impatto negativo, e l’estetica esterna delle finestre, che dovranno risultare allineate lungo la facciata. Naturalmente poi, la struttura corrisponderà a tutte le attuali normative relative alla sua destinazione d’uso, a differenza dell’attuale magazzino in corso Vercelli".

Nei giorni scorsi erano stati resi noti i nomi scelti per l’intitolazione delle vie dell’area interessata dagli interventi: quella dove sorgerà il magazzino è dedicata all’architetto Alfredo Dominietto, 'padre' di diversi edifici importanti di Borgosesia; quella che conduce all’area ecologica è dedicata alla dinastia Borbone di Napoli, che nel 1832 inventò la raccolta differenziata; infine, la traversa della via principale è intitolata a Eunice Kennedy, su richiesta dell’associazione Passepartout, in omaggio alla fondatrice degli 'Special Olympics', giochi olimpici riservati ad atleti con disabilità, in cui anche molti giovani valsesiani si sono

cimentati.

La realizzazione del magazzino per cantonieri e l’intitolazione delle vie rappresentano un significativo passo verso la valorizzazione dell’area di Plello: "A Plello mi sono impegnato a fondo personalmente, perché era intollerabile che l’area fosse un investimento improduttivo - conclude Tiramani - ora la situazione è in netta ripresa: presto inaugureremo anche la nuova area ecologica e mi auguro che tutto questo costituisca un volano per nuovi insediamenti nell’area industriale".