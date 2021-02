Pezzana-Pizzarosto: sopralluogo della Provincia

Nella giornata di lunedì 1° febbraio il presidente della Provincia Eraldo Botta e il vice-presidente Pier Mauro Andorno, accompagnati dal dirigente Marco Acerbo, hanno effettuato un sopralluogo sulla SP83 Pezzana-Pizzarosto.

"L’occasione è stata utile per verificare l’esito del ripristino del manto stradale danneggiato dall’esondazione del vicino canale irriguo durante la scorsa alluvione e per vedere i lavori di manutenzione della strada già programmati per il prossimo marzo", spiegano dalla Provincia.