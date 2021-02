"La riapertura è un' opportunità per ristoranti e agriturismi"

Il Piemonte è tornato in zona gialla e da ieri possono riaprire con il servizio al tavolo o al bancone le 25mila strutture ristorative piemontesi tra bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi sopravvissuti alle chiusure.

“Le riaperture rappresentano un’opportunità per il ritorno alla normalità, ma soprattutto per una importante boccata di ossigeno per le attività di ristorazione, che sono tra quelle più duramente colpite dalle misure restrittive - spiegano Sara Baudo presidente di Coldiretti Novara Vco e Paolo Dellarole presidente di Coldiretti Vercelli Biella - I continui stop and go delle ordinanze per le aperture e le limitazioni continuano a creare forti ostacoli alla programmazione delle attività. Gli effetti della chiusura della ristorazione, infatti, si fanno sentire a cascata sull’intera filiera agroalimentare Made in Piemonte, con disdette per le forniture di prodotti che vanno dal vino alla carne, dalla frutta alla verdura, dai salumi ai formaggi di alta qualità, eccellenze delle nostre province che hanno sempre trovato nella ristorazione un importante mercato di sbocco”.

“Anche se oggi possono riaprire, non possiamo aspettarci che possano recuperare tutto ciò che hanno perso nei mesi precedenti. Le limitazioni alle attività di impresa – ricorda Francesca Toscani, direttore di Coldiretti Novara – Vco e Vercelli - Biella – devono prevedere un adeguato e immediato sostegno economico, che prenda in considerazione tutta la filiera, per salvare l’economia e l’occupazione. Serve anche una riflessione sulla possibilità di apertura serale dei ristoranti e degli agriturismi anche alla luce delle importanti misure di sicurezza adottate, quali il distanziamento dei posti a sedere, facilmente verificabile, il numero strettamente limitato e controllabile di accessi, la registrazione dei nominativi di ogni singolo cliente”.