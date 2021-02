Ex Casa Loggia: sarà ancora un magazzino, ma più sicuro e decoroso

Borgo d'Ale: parte dell’ex casa Loggia, a pochi passi del municipio, è stata demolita. Secondo i piani dell’amministrazione l’edificio continuerà a svolgere il suo ruolo di magazzino comunale, ma sarà "più sicuro e con un aspetto decoroso" come afferma il sindaco Pier Mauro Andorno.

Dopo l'asportazione del primo piano della struttura e la demolizione dell’ala che insisteva su via Marconi, è stato aperto un nuovo varco di accesso su via Cavour. E’ rimasto intatto invece il portale ad arco realizzato con mattoni a vista. "Lo abbiamo mantenuto come testimonianza del passato di questo edificio" spiega Andorno. Sull’ex casa Loggia si ricorda infatti un restauro parziale avvenuto nel dopoguerra, mentre negli anni Novanta del secolo scorso si è realizzato il passaggio di proprietà al Comune. "Inizialmente l’intento era di renderla disponibile alle associazioni, in realtà è sempre stata utilizzata come magazzino" aggiunge il sindaco.

A differenza di questi spazi, però, l’ingresso all’ex casa Loggia rimarrà riservato agli addetti del Comune. "Nel cortile sarà realizzata una nuova tettoia per il ricovero dei mezzi, tra cui le due auto dell’Antincendi Boschivi di Borgo d’Ale" illustra Andorno. Ovviamente, poi, occorrerà costruire un nuovo tetto su ciò che rimane dalle demolizioni. "Grazie al maggior spazio libero lungo via Marconi, i posti auto cresceranno da sette a dieci" precisa inoltre il sindaco.

Il costo complessivo dei lavori si aggira intorno ai 100.000 euro. Metà di questi provengono dal finanziamento statale per i piccoli Comuni, ed erano già stati spesi lo scorso autunno per una prima parte di lavori.