Cavaglià, Santhià: lunedì e mercoledì il bus delle 15 non fa servizio

Santhià: il servizio autobus per gli studenti che frequentano le scuole di Cavaglià non è ripreso a pieno regime. La corsa delle 15 del lunedì e del mercoledì è tutt'ora sospesa.

I limiti sulle lezioni scolastiche in presenza si sono attenuati solo in parte, dunque l'Atap deve ancora una volta adattare i propri orari. Per quanto riguarda la linea 67, che serve Santhià, Cavaglià, Cigliano, Livorno Ferraris e Saluggia, l'azienda di trasporti ha deciso di non riattivare la corsa 336, che già era valida solo in periodo scolastico. Ciò significa che al lunedì e al mercoledì il bus delle 15, con partenza da via Rondolino, a Cavaglià, e capolinea alla stazione ferroviaria di Santhià, non farà servizio. "Questo fino a nuove comunicazioni" spiegano dall'Atap.