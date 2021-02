Sciopero del personale Atap lunedì 8 febbraio

A seguito della proclamazione dello sciopero del personale Atap indetto dalle segreterie regionali di Filt Cgil e Faisa Cisal per lunedì 8 febbraio, dalle 16 alle 20 per il personale viaggiante e nelle ultime 4 ore del turno per il personale a terra, l'azienda fa sapere che "i servizi di trasporto pubblico locale erogati da Atap Spa sull'intera rete di competenza (linee autobus urbane ed extraurbane di Vercelli e Biella) non potranno essere garantiti". Potrebbero non essere operativi anche servizi come numero verde, Urp, noleggi.

La protesta fa seguito all'interruzione del confronto per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale Autoferrotranvieri e dell'esito negativo delle procedure di raffreddamento e conciliazione.

Reteranno garantite invece "le corse aventi sviluppo totale o prevalente al di fuori della fascia oraria di sciopero indicata".

In ogni caso, Atap consiglia di verificare le corse sul sito www.atapspa.it o chiamando il numero verde 800.912716.