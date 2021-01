Lozzolo: troppi disservizi all'ufficio postale

Lozzolo: all'ufficio postale proseguono i disservizi e il sindaco Roberto Sella scrive all'azienda. Nel giugno scorso l’ufficio aveva subito delle riduzioni dell’orario di apertura, da 6 a 3 giorni a settimana e spesso era rimasto chiuso per mancanza di personale. Poste Italiane aveva garantito che dopo l’estate la situazione sarebbe tornata alla normalità. Cosa però non avvenuta.

"Le criticità già espresse si continuano a riscontrare ai danni dell’utenza. L’ufficio postale è un servizio centrale della nostra comunità in quanto unico sportello sia per mansioni ordinarie postali ma anche bancarie" precisa Sella. Il sindaco nella lettera indirizzata all’azienda chiede il ripristino dell’orario pieno dal lunedì al sabato, la predisposizione di una seconda postazione per lo svolgimento di più mansioni da operatori differenti e l’installazione di sportello automatico esterno (Atm).

"Non è più accettabile che si continui ad erogare un’attività a metà con la scusa del Covid-19. Tutti i servizi pubblici si sono attrezzati per garantire i livelli e la qualità degni di essere chiamati tali: è doveroso che anche Poste Italiane garantisca un servizio decente. Ormai è quasi un anno che si sopporta questo disagio" conclude Sella.