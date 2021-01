La 'Memoria storica' del paese avrà casa in un'ala del municipio

Tronzano: dopo 13 anni il progetto Memoria storica tronzanese ha trovato casa. I circa mille cimeli che raccontano il passato della comunità saranno riuniti, per la prima volta, in un museo permanente. A oggi i lavori non sono ancora iniziati, ma a segnare la strada è la stretta di mano metaforica (visti i tempi) tra l’amministrazione e il referente del progetto sulla Memoria storica, Massimo Borro.

Borro è stato eletto pochi giorni fa presidente del consiglio della biblioteca Ermanno Dellora, i cui componenti a loro volta erano stati nominati con un decreto del sindaco Michele Pairotto. "L’idea è di realizzare il museo in un’ala del municipio attualmente vuota, dove un tempo abitavano gli operai del Comune. In alternativa, c’è comunque un altro locale disponibile" spiega il vicesindaco Fausto Valdo.

Quel che è certo è che il lavoro per i volontari non mancherà. La raccolta di documenti dura infatti dal 2007, cioè da quando il progetto fu promosso dal consiglio di biblioteca presieduto dallo stesso Borro (già in carica dal 2005 al 2015).