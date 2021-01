Contagi: a Moncrivello azzerati, in calo nel Santhiatese

Coronavirus: Moncrivello è a zero contagi, Borgo d'Ale e Alice Castello sono ormai vicini al medesimo traguardo. Una decina sono invece i positivi a Cigliano.

La seconda metà di gennaio ha portato novità incoraggianti: dopo un periodo di sostanziale stallo, ora la curva punta con decisione verso il basso. A Moncrivello, in particolare, il virus è già ko: nonostante l'ondata autunnale e invernale non abbia mai raggiunto numeri preoccupanti, è anche vero che la comunità ha registrato tre decessi negli ultimi mesi.

A Borgo d'Ale invece il Coronavirus è ancora presente, ma è probabile che lo sia ancora per poco. Nell'ultimo aggiornamento del Comune i positivi al tampone erano 2, in linea con una tendenza al ribasso in atto ormai da settimane.

Anche ad Alice Castello si incrociano le dita: qui l'epidemia ha inserito la retromarcia più tardi, ma il tanto invocato cambio di rotta sembra confermato con la presenza di soli 3 cittadini positivi.

A fare eccezione è semmai Cigliano, dove a seguito di una diminuzione i numeri sono tornati stabili. Il bilancio tra le persone guarite e i nuovi positivi al tampone continua a oscillare intorno a quota 10, all'incirca come nei giorni precedenti il Natale. La buona notizia è che pare ormai lontano il picco di novembre, quando i contagi sfioravano le 70 unità.