Borgo d'Ale: smaltiti 157 quintali di copertoni

Borgo d'Ale: il Comune fa smaltire 157 quintali di copertoni presenti da anni nel centro di raccolta municipale. "Speriamo di non dover più affrontare spese di questo genere" afferma il sindaco Pier Mauro Andorno.

Dopo quasi cinque anni è sparita la montagna scura che incombeva sulla discarica comunale. Le gomme su cui hanno viaggiato centinaia di veicoli, dai trattori alle automobili, sono state caricate su un camion e portate in un centro specializzato nel loro trattamento. Il cumulo era via via cresciuto fino agli inizi del 2016, precisa il primo cittadino, ma "la situazione risultava irregolare, poichè non siamo autorizzati a raccogliere ed accumulare tali rifiuti".

La decisione di liberare l'area è stata presa secondo le indicazioni del Settore ambiente della Provincia e della Prefettura. E non è costata poco ai borgodalesi: "l'impegno di spesa che grava sulla nostra comunità ammonta a 4.270 euro" sottolinea Andorno.