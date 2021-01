Gruppo Volontari Soccorso Santhià in formazione continua

Continuano le attività formative del Gruppo Volontari Soccorso Santhià. Dopo la conclusione del corso per i nuovi volontari nel dicembre 2020, sono iniziati una serie di appuntamenti dedicati esclusivamente ai volontari già in servizio. L’associazione, parte della rete Anpas – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze - provvede infatti all’organizzazione di corsi di aggiornamento, per garantire il livello di eccellenza che contraddistingue i propri volontari.

Il progetto per il corso di aggiornamento è stato seguito dal gruppo formazione dell’associazione, Giulia Zampaglione, Riccardo Demontis, Alessandro Buffon, Davide Tarello e Samantha Mantovani coordinati da Vilmer Rosato, responsabile dei corsi e in accordo con il consiglio direttivo e supervisionati dal direttore sanitario Gianmarco Bondonno. Il progetto prevede tre appuntamenti a semestre, teorici e pratici. I primi sfruttando anche gli strumenti online, i secondi in piena sicurezza rispetto alle norme da rispettare a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

Intanto, i nuovi volontari, già in forza nelle squadre attive, stanno svolgendo il loro tirocinio pratico protetto, affiancati non solo dai volontari con più esperienza ma anche dagli istruttori che continuano a investire risorse nella loro formazione.