Attraversamento pedonale scuole medie: appello per volontari

Santhià: cercasi volontari per l'attraversamento pedonale davanti alla scuola media. "Ad oggi l'attività 'Volontari - Scuola' è sospesa - spiega il sindaco Angelo Cappuccio - ma vorremmo riprendere ad offrire questo importante servizio che da sempre risulta essere un valido presidio di sicurezza per l'attraversamento pedonale dei ragazzi in corso Sant'Ignazio, davanti alle scuole medie".

Il Comune ha un albo volontari dove potersi iscrivere e l'inserimento prevede: la partecipazione ad un breve corso di formazione con la Polizia locale sulla viabilità, un'assicurazione fornita gratuitamente dal Comune, gilet ad alta visibilità, dispositivi di protezione anti Covid. Per aderire o avere ulteriori informazioni chiamare l'ufficio scuola 0161936207 o scrivere una mail all'indirizzo di posta elettronica: [email protected]