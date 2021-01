A Trino i giovani preparano la statua di don Bosco

E’ stata realizzata dai ragazzi del gruppo carnevalesco del rione Porta Vercelli – Oratorio salesiano la statua di San Giovanni Bosco che domenica 31 gennaio compirà il giro della città sopra a un furgoncino in occasione della ricorrenza del santo.

"Domenica celebriamo don Bosco e come Ex Allievi salesiani saremo presenti alla messa delle 10 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo - spiega il presidente Davide Ciceri - Al termine della stessa verrà distribuito il pane di don Bosco. Al pomeriggio invece, dalle 16, la statua del santo farà il giro di Trino per portare il saluto ai fedeli. Si tratta di una statua di cartapesta realizzata dai ragazzi del gruppo rione Porta Vercelli – Oratorio salesiano. E’ stata ideata e progettata dal nostro Luca Ravizza, studente del liceo artistico, e realizzata grazie all’apporto di Riccardo Gasco, Giovanni Montarolo e del sottoscritto. A noi si è aggiunto in qualche occasione il parroco don Pato Maggioni che ringraziamo di cuore. Come gruppo carnevalesco siamo stati ben lieti di aver potuto creare questa statua per una bella ricorrenza religiosa. L’appuntamento per gli Ex Allievi è per domenica mattina a messa mentre quest’anno non andremo, come facevamo di solito, alla messa a Torino Valdocco".

Ciceri è anche l’attuale presidente del Comitato del Nuovo Carnevale di Trino ed è uno storico componente del gruppo rione Porta Vercelli – Oratorio salesiano: "A giugno il nostro gruppo vorrebbe festeggiare i 30 anni di vita con una grande festa in oratorio con tanto di mostra fotografica dei nostri carri e sfilate di tutti questi anni. La speranza è di poterla realizzare senza restrizioni".

Ciceri ricorda com’è nato il gruppo carnevalesco: "Mi ricordo il primo costume di carnevale che indossai nel 1991, ero un principe azzurro di quattro anni e non avrei mai pensato che la storia carnevalesca di Porta Vercelli arrivasse così lontano, sempre con tanta passione. In questi decenni, tra carri allegorici e gruppi mascherati, si sono susseguiti responsabili fino al 2009 quando il testimone l'ho ricevuto da mio padre e che ho lasciato in seguito per assumere la presidenza del Carnevale. Questa manifestazione è sempre stata una passione di famiglia, trasmessa da nonno Alberto, presidente del Carnevale Storico Trinese negli anni '80, e poi da mio papà come carrista".