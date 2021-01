Trino celebra il Giorno della memoria

Trino celebra la ricorrenza del “Giorno della memoria” con il libro di Pier Franco Irico per l’Anpi trinese e un video del Comune di Trino.

La memoria attiva: così scrivono dalla sezione Anpi di Trino sulla pagina Facebook per questa giornata. "Ricordare è un dovere, oltre che l'unico omaggio possibile oggi alle innocenti vittime di una delle pagine più indegne della storia dell'umanità. Ma il ricordo non basta. Occorre passare dalla mera celebrazione al più forte messaggio di civiltà, antifascismo e democrazia che proviene dal sangue dei campi di concentramento. 'My father was a jew' è il libro che la nostra sezione Anpi vuole regalare ai trinesi in continuità con quanto fatto negli ultimi anni anche in questo momento di pandemia. Lo facciamo in modo diverso, mettendolo a disposizione online sulla biblioteca digitale trinese, insieme a decine di altri libri: lo trovate all’indirizzo http://www.trinoonline.it/trinoPubblicazioni.asp. Una copia cartacea del libro si può invece trovare in biblioteca, contattando la stessa per il ritiro". La biblioteca civica 'Favorino Brunod' è contattabile allo 0161-829062, o via e-mail a [email protected]

L’iniziativa è strettamente legata al video del Comune di Trino che sulla propria pagina Facebook lancia un messaggio: "In occasione del 'Giorno della memoria' come ogni anno il Comune di Trino e l’Anpi lavorano affinché la memoria di eventi atroci venga diffusa, così da condannarla e rifiutarla. La condivisione di tale memoria è di fondamentale importanza affinché scempi simili non avvengano più. Quest’anno, a causa delle normative vigenti anti Covid-19, non terremo eventi in presenza, ma su tutti i canali social comunali verrà pubblicata la presentazione del libro 'My father was a Jew' dell’autore trinese Pier Franco Irico. Le vicende riportate nel libro toccano direttamente la nostra comunità e permettono di analizzare il contesto tramite gli occhi di un ebreo trinese, il dottor Adriano Muggia, che visse il dramma delle leggi razziali in Italia durante la Seconda guerra mondiale. Ringraziamo l’autore del libro e l’Anpi per il continuo impegno e collaborazione, e invitiamo i concittadini a richiedere il libro in biblioteca". Il video del Comune di Trino si può vedere a questo indirizzo: https://fb.watch/3gY9csaGA2/.

Infine il sindaco Daniele Pane lascia il suo messaggio per questa giornata: "Quella di oggi è una ricorrenza che non serve solo a ricordare quanto brutale ed insensate furono le persecuzioni subite da un popolo, quello ebraico, e non solo, unicamente per essere tale. Essa è l'indicazione delle discriminazioni da rifiutare e respingere sempre e comunque, in nome del rispetto reciproco tra gli individui, così come sancisce la nostra Costituzione all'articolo 3, nata dalle ceneri di un periodo triste per l'intera umanità. Un'indicazione, questa, che dobbiamo avere sempre presente anche in futuro, perché è nel ricordo che si evita il perpetrare di nuove e assurde atrocità".