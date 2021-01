Santhià, Ztl in corso Nuova Italia sospesa fino a fine marzo

Santhià: prolungata fino alla fine del mese di marzo la sospensione dalla zona a traffico limitato in corso Nuova Italia. L'amministrazione comunale, nel mese dicembre, aveva aderito alla richiesta avanzata dai commercianti, lasciando il corso aperto al passaggio delle auto fino al 31 dicembre, anche nei fine settimana.

Pochi giorni fa è stata firmata l’ordinanza nella quale si spiega che fino a fine marzo la Ztl in corso Nuova Italia sarà attiva solo la domenica e i festivi. "Abbiamo aderito alla richiesta avanzata in questi giorni dai commercianti, affinché il corso rimanesse aperto anche al sabato - spiega il sindaco Angelo Cappuccio -. L'augurio è che in questo periodo di emergenza sanitaria, difficile per tutti, possa essere utile e far recuperare sulle vendite e quindi sulla parte economica fondamentale per la sopravvivenza delle attività".

Quest'anno è previsto anche uno sgravio sulla Tari per le attività che nel periodo di emergenza sanitaria sono rimaste chiuse per decreto. "Si tratta di un grande aiuto che arriva dal Governo tramite ristori per mancati introiti – precisa il sindaco – sarà indicativamente un importo tra i 40 e 50mila euro e servirà per coprire la parte mancante di Tari".