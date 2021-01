Crescentino, striscione per la verità su Regeni

Sono trascorsi cinque anni dalla scomparsa e dall’uccisione di Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano il cui corpo senza vita venne ritrovato alla periferia del Cairo il 3 febbraio 2016. In questi anni lo striscione giallo “Verità per Giulio Regeni” ha fatto il giro del mondo e nei giorni scorsi è approdato in città. L’amministrazione comunale ha scelto di esporlo alla balconata del palazzo municipale, su proposta di Amnesty International Italia, aderendo all’appello promosso da Anpi, per mantenere alta l’attenzione sui diritti umani e sul valore della vita, contribuendo a diffondere la cultura dei diritti umani per tutti.