Trino: incontro online su virus e vaccini

"Se ci vacciniamo compiamo un atto che permette di proteggere quelle persone che non possono essere vaccinate per allergie e altre patologie o per quelle persone che non rispondono ai vaccini".

Lo ha affermato il professor Pierangelo Tovo durante l’incontro on-line su virus e vaccini organizzato dal Comune di Trino per i “Sentieri della salute” e moderato dal giornalista de La Sesia Simone Ottavis. Tovo, trinese, è professore emerito del dipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche e ha sempre svolto la sua attività lavorativa alla clinica pediatrica dell’Università degli studi di Torino ed è direttore di Pediatria dell’ospedale infantile “Regina Margherita” di Torino. Infettivologo, ha ricoperto importanti ruoli nell’ambito dell’infezione da Hiv in età pediatrica, ed è autore di 380 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali.

Tovo ha spiegato come i virus non siano autosufficienti ma necessitino di un organismo per trasmettersi e diffondersi. Ha illustrato vari virus che si sono susseguiti nel tempo, alcuni stabili come il morbillo, che non muta, altri che cambiano ogni anno, come l’influenza.

"Il Covid-19 si trasmette attraverso le goccioline che emettiamo da bocca e naso e per questo motivo bisogna sempre portare la mascherina e anche mantenere la distanza, per proteggere gli occhi - ha detto Tovo - Inoltre è corretto disinfettarsi le mani dopo aver toccato qualcosa maneggiato prima da altri".

Sul fatto che ci siano asintomatici, chi ha qualche lieve disturbo, chi sta male e chi muore, il professore ha aggiunto: "Su base genetica c’è chi è più esposto ai virus. Inoltre chi ha altre patologie come i tumori, oppure è diabetico, risulta soggetto ad avere rischi più gravi, così come può influire l’età".

Sui vaccini Tovo ha spiegato: "Sono lo strumento per istruire il nostro sistema immunitario a colpire l’agente infettivo. La protezione dei vaccini è variabile: quello contro il vaiolo, ad esempio, ha debellato la malattia. Quello per la polio ha fatto sì che non ce ne sia quasi più. Per avere una vasta protezione da un virus, serve l’immunità di gregge, ed è quello che si vuole ottenere anche ora contro il Covid-19. I vaccini seguono un percorso ben preciso: Pfizer-BionTech ha testato più di 40.000 persone, somministrando ad alcune il vaccino e ad altre un placebo, 'acqua fresca'. Tra chi è stato vaccinato, solo 8 persone su 21.000 hanno fatto la malattia da coronavirus, tra chi ha avuto il placebo ben 162 l’hanno fatta. I vaccini possono avere anche effetti collaterali, ma dai dati aggiornati, su circa 60 milioni di persone vaccinate nel mondo, ci sono state solo 175 reazioni allergiche severe, ed entro 15-30 minuti dalla somministrazione. Per questo motivo quando si farà il vaccino, occorrerà attendere quel lasso di tempo per restare sotto controllo e consentire al medico di intervenire in caso di reazione, grazie ai kit di intervento predisposti".

Durante l’incontro invece il dottor Roberto Stura, responsabile del distretto di Casale Monferrato dell’Asl di Alessandria, ha parlato della campagna vaccinale, affermando che "probabilmente sarà il vaccino di AstraZeneca ad essere il più adatto per la somministrazione alla popolazione, in quanto simile a quella dell’antinfluenzale. La vaccinazione verrà sempre fatta in sicurezza grazie all’anamnesi del paziente per capire chi ha avuto una storia clinica di allergie ed essere pronti ad intervenire".

Alla domanda se il vaccino anti-Covid-19 sarà da ripetere ogni anno ha risposto Tovo: "Nessuno ad oggi lo sa. Non si conosce ad esempio la durata dell’immunità. Se il virus rimane, 'grossolanamente', costante, saremo protetti per anni, se agirà come quello dell’influenza, serviranno dei richiami. Ma bisogna tenere conto che se si fa una vaccinazione di massa, il virus non potrà più cambiare e quindi infettare".