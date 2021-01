Cavaglià: modificata la viabilità fino al 7 marzo

Cavaglià: da mercoledì 27 gennaio via Generale Salino sarà chiusa per lavori sulle fognature. Il traffico sarà deviato e i pullman dell'Atap non effettueranno la relativa fermata.

L'intervento dovrebbe scongiurare, almeno in parte, il rischio di ingorghi nelle tubazioni durante precipitazioni intense. Al posto del collettore che attualmente raccoglie le acque piovane e reflue, rivelatosi troppo stretto, ne sarà collocato uno nuovo con un diametro più grande.

Tutto ciò comporterà qualche disagio al traffico, visto che la strada non potrà essere percorsa in auto. "Unica eccezione i mezzi dei residenti nella via fino al civico 16 e i pedoni, negli appositi spazi in sicurezza" spiegano dal Comune. Gli altri veicoli dovranno invece passare lungo la rotonda di via Rondolino. Così faranno anche i bus delle linee Atap che servono il paese, cioè la 56 (Vercelli-Cavaglià), la 67 (Santhià-Cavaglià-Saluggia) e la 95 (Trino-Masazza). Per quanto riguarda quest'ultima, il nuovo percorso prevede che i mezzi in arrivo da Santhià proseguano direttamente verso Dorzano, e viceversa.

I lavori e le relative modifiche alla viabilità dureranno almeno fino al 7 marzo.