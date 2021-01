Trino, Airc: salta l'iniziativa 'arance della ricerca'

Trino: salta l’appuntamento in piazza con le 'arance della salute' dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Lo comunica ufficialmente il gruppo locale guidato da Mario Buffa.

"Vista l’incertezza dettata dalla pandemia da Covid-19, l’Airc nazionale ha deciso di tutelare la salute dei propri volontari e dei sostenitori scegliendo di non distribuire in piazza le 'arance della salute' - scrivono dal gruppo -. Sarà però possibile contribuire alla difesa della salute in un altro modo: dal 4 febbraio con la spesa quotidiana, per ogni reticella di arance dedicata ad Airc acquistata nei supermercati aderenti all’iniziativa 'Arance rosse della ricerca', 50 centesimi verranno devoluti proprio alla ricerca sulla cura del cancro".

E aggiungono: "Invece, contattando il Comitato regionale Airc si potranno chiedere informazioni per ricevere direttamente a casa un vasetto di miele di arancia o un vasetto di marmellata di arance rosse di Sicilia, con un contributo minimo rispettivamente di 7 e 6 euro. Da fine gennaio sarà visitabile il sito www.arancedellasalute.it per avere informazioni sui supermercati che aderiscono all’iniziativa delle 'Arance rosse della ricerca' e per verificare i recapiti dei Comitati regionali Airc".