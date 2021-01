Servizio civile nelle biblioteche Secreto e Dellora

Cigliano, Tronzano: per la prima volta le biblioteche Guido Secreto ed Ermanno Dellora aderiscono al Servizio civile. Ciascuna delle due ha messo a disposizione un posto.



Il progetto si chiama 'Knowledge 360' ed è uno dei sei promossi dal Comune di Vercelli insieme agli altri enti che hanno collaborato. "L'obiettivo è rilanciare l'attività della nostra struttura" spiega Monica Giolo dell'ufficio biblioteca del Comune di Tronzano. In passato il paese aveva già organizzato autonomamente un progetto di Servizio civile nella casa di riposo Soggiorno Anziani. Il prossimo giovane che sarà selezionato invece sosterrà l'impegno dei volontari che, tre volte a settimana, aprono le porte dei locali in via Roma. "Con una persona in più contiamo di aumentare i giorni di attività del servizio" aggiunge il vicesindaco Fausto Valdo.

Diversa invece la situazione di Cigliano, che nonostante abbia sospeso l'apertura del sabato (a causa dell'ultimo decreto anti Coronavirus) ha sempre bisogno di forze nuove per gestire il notevole patrimonio di libri.

In tutte le biblioteche aderenti al progetto, infatti, i ragazzi aiuteranno il personale a garantire le varie attività, oltre ad occuparsi della pagina Facebook della struttura, organizzare iniziative e le relative campagne promozionali su carta e in digitale. "Il Servizio civile durerà un anno e inizierà probabilmente a maggio" anticipa la bibliotecaria di Cigliano Rosy Vercellone. Prima di effettuare l'iscrizione (il cui termine è stato rinviato al 15 febbraio) gli interessati sono invitati a contattare l'Informagiovani di Vercelli per scegliere la sede più adatta. Tra i posti disponibili, quattro saranno riservati a ragazzi con un Isee inferiore a 10.000 euro. Mentre tra i requisiti richiesti c'è il possesso del diploma di maturità.