Santhià: addio a Paolo Mazzia, attivo nel volontariato

Santhià: cordoglio della Banda Musicale I Giovani e della città per la morte di Paolo Mazzia. "Quest’anno appena cominciato già ci fa soffrire. Ciao Paolo eri sempre con noi, sempre pronto ad aiutarci e a mettere in pratica le nostre idee folli. Ci mancherai tantissimo salutaci i nostri banditi lassù e stai tranquillo staremo vicini alla tua Teresa, la nostra Teresa, presenza importante della banda. Che la terra ti sia lieve, sarai sempre nei nostri cuori" scrivono in un post gli amici musicisti.

Attivo nel volontariato, Mazzia ha fatto parte anche del gruppo Pifferi e Tamburi, come ricorda Massimo Zaccheddu: "Abbiamo condiviso una stagione nel gruppo pifferi e tamburi, eravamo colleghi".