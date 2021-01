San Germano: il Comune cerca un operaio per sei mesi

San Germano: il Comune cerca un operaio da impiegare a tempo determinato, per una durata di sei mesi. L’assunzione avverrà tramite il metodo della 'chiamata pubblica' gestita dal Centro per l’impiego di Vercelli. Ciò significa che saranno ammesse alla selezione solo le persone disoccupate che si candideranno in una finestra temporale limitata, tra le 00,01 di giovedì 28 gennaio e le 13 di venerdì 29.

A causa dell’emergenza Coronavirus la domanda si potrà presentare solo online sul sito dell’Agenzia Piemonte lavoro. Gli aspiranti dipendenti devono essere in possesso del diploma di scuola media, della patente B e del certificato per l’uso di prodotti fitosanitari. Inoltre sarà necessario aver frequentato due corsi: uno per l’impiego di motoseghe e decespugliatori e uno per l’utilizzo di piattaforme di lavoro mobile. La selezione consisterà in un colloquio e in una prova pratica.