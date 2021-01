Trino: il 70° Carnevale storico si farà

Il 70° Carnevale Storico Trinese si farà e sarà virtuale.

Tranne che per alcuni appuntamenti che si svolgeranno in presenza, in maniera ristretta e riservata alle scuole, oltre a due momenti di tradizione che riguarderà i personaggi. Questi saranno ancora Simone Cecchettin, nei panni di Capitan Cecolo Broglia, e la moglie Raffaela Bottini, in quelli della Bella Castellana, che hanno ricevuto l’investitura lo scorso anno e sono stati confermati.

Il Comitato del Nuovo Carnevale Trinese ha deciso che la tradizione debba andare avanti, pur adeguandosi alla situazione d’emergenza per la pandemia da Covid-19.

"Il Carnevale Storico Trinese giunge alla settantesima edizione, per una tradizione che continua da così tanti anni non può e non deve essere dimenticata – scrivono dal sodalizio presieduto da Davide Ciceri - La leggenda che riporta in paese la Bella Castellana porta l'allegria, la gioia nei bambini, l'amicizia e ci fa sentire tutti più vicini. E’ una festa ideata nel 1952 per far dimenticare gli orrori della guerra e riunire un paese diviso da rancori e invidie. Proprio questi valori devono essere tramandati e questo è il compito del Comitato perciò, che abbia inizio la festa".

Ecco quindi il programma del 70° Carnevale Storico Trinese: "A breve inizierà la raccolta del materiale per le sfilate 'Digital Carnival', e chiunque potrà inviare al Comitato i propri ricordi come foto e video. Seguiteci sui social e vi diremo come fare – annunciano dal Comitato - Da lunedì 8 febbraio prende invece il via 'Coloriamo la città': invitiamo tutti a rendere più caldo questo particolare inverno. Ravviviamo vetrine, balconi e giardini con un bel vestito o maschera di carnevale. Divertiamoci con i nostri bambini, rendiamoli partecipi nel rallegrare questo strano carnevale. Per giovedì grasso, l’11 febbraio, ci sarà la visita benefica alle scuole da parte della Bella Castellana e del Capitano Cecolo Broglia, mentre venerdì 12 febbraio nei locali del liceo artistico 'Ambrogio Alciati' si svolgerà la consegna del trofeo al vincitore del concorso 'La miglior maschera' che si era svolto lo scorso anno con le maschere che erano state votate online bel 2020 da molti trinesi e non solo. Il concorso era stato organizzato in collaborazione con il liceo e i commercianti trinesi dell’Aoct".

Il programma prosegue: "Sabato 13 febbraio pubblicheremo sui nostri canali social i video delle sfilate 'Digital Carnival' per respirare il clima carnevalesco con i ricordi dei 70 anni di feste a Trino – spiegano dal Comitato - Domenica 14 febbraio alle 10 parteciperemo alla messa in chiesa parrocchiale e che verrà trasmessa su Facebook nel gruppo 'Sei di Trino se', mentre alle 11,15 ci sarà la visita alla Beata Maddalena, anche questa in diretta Facebook, ma sulla pagina del Carnevale Trinese. Non potremo fare i classici eventi pubblici con tutti voi, ma vogliamo comunque rendere speciale questo particolare carnevale 2021".

In sostanza non ci saranno le sfilate, tutte le altre visite benefiche che riguardano le realtà associative trinesi, e nemmeno fagiolata e polenta, ma in qualche modo il Comitato ha voluto far sì che non si fermasse del tutto il carnevale, cercando di dare un pizzico di normalità e con l’obiettivo di tornare a festeggiare in maniera completa e tradizionale nel 2022.