Crescentino, vaccinazioni nella Rsa

Un anno iniziato bene nella Rsa Fondazione Santo Spirito Borla. Dopo i mesi difficili della primavera in cui molti anziani sono stati contagiati dal Covid-19, il virus è poi stato debellato e nei giorni scorsi sono iniziate le vaccinazioni. «Sono state 54 le persone che hanno aderito alla prima campagna vaccinale per la nostra Rsa. Non sono stati solamente gli operatori ma anche gli ospiti a decidere di sottoporsi al vaccino. La campagna naturalmente continuerà nelle prossime settimane e coinvolgerà quelli che ancora non si sono sottoposti alla somministrazione - spiega il vice presidente del consiglio di amministrazione - La procedura è stata svolta dal nostro medico di struttura in collaborazione con il nostro nuovo direttore sanitario. I due medici sono stati coadiuvati dal personale infermieristico interno, dalla coordinatrice della cooperativa Quadrifoglio oltre al direttore amministrativo della struttura».

Appena è stata chiara l’entità del problema, il consiglio di amministrazione ha cercato di correre ai ripari, di fermare i contagi chiudendo le porte della struttura: una scelta obbligata per tutelare gli ospiti che si sono dovuti "accontentare" di vedere i loro cari in videochiamata e in alcuni periodi, come questo, attraverso una vetrata in sicurezza, potendo chiacchierare con l’aiuto di un microfono e altoparlante.