Albano: vaccinazioni alla casa di riposo

Ad Albano vercellese sono state portate a termine, da parte del personale della Asl Vercelli, le vaccinazioni anti Covid per 15 operatori e 36 ospiti della Rsa "Don Dario Bognetti".

Tra gli ospiti della struttura che sono stati vaccinati c'è la 99enne Teresa Massa. Il richiamo vaccinale è fissato il prossimo 10 febbraio.

Per la direttrice Giulia Rubinato è un momento a lungo atteso "che premia gli sforzi di tutto il personale – oss, infermieri, animatrice, fisioterapista, manutentore e addetti alle pulizie – che in un anno terribile e faticoso ha lavorato con professionalità e straordinaria abnegazione per preservare la salute dei nostri assistiti. Grazie alla vaccinazione la nostra struttura verrà adesso messa definitivamente in sicurezza. Ecco perché guardiamo con grande fiducia al 2021, pronti ad accogliere nuovi ospiti: da oggi questa Rsa smette di essere un ambiente a rischio per affermarsi al contrario come uno dei luoghi più sicuri di tutta la provincia".