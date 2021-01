Crescentino, nuovi mezzi per la mobilità sostenibile e la Protezione civile

In arrivo a Crescentino 26 mila euro di contributi per mobilità sostenibile e Protezione civile. Il Comune nei mesi scorsi aveva aderito a un bando per investimenti dedicati al rinnovo flotta veicoli. Finpiemonte ha concesso un contributo di 10 mila euro che verrà utilizzato per l’acquisto di un mezzo di trasporto elettrico da impiegare nella squadra manutenzione. La Regione Piemonte ha invece deciso di destinare 16 mila euro al gruppo comunale di Protezione civile per l’impegno profuso al servizio del territorio durante i mesi di pandemia. "Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto questi due importanti finanziamenti che ci permetteranno di procedere con due importanti investimenti sul fronte delle attrezzature comunali" hanno commentato il sindaco Vittorio Ferrero e il vicesindaco Luca Lifredi. Ai 16 mila euro della Regione si aggiungeranno 4 mila euro stanziati dall’amministrazione e verrà acquistata una pompa idrovora da utilizzare durante i servizi per l’emergenza alluvionale. "Il nostro è un impegno continuo alla ricerca di contributi per il miglioramento delle attrezzature comunali che ci consentono di offrire sempre un migliore servizio ai cittadini" hanno concluso gli amministratori.