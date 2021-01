Casa di riposo: iniziata la campagna di vaccinazioni anti Covid

San Germano: anche alla casa di riposo 'Perazzo' sono iniziate le vaccinazioni anti Covid di ospiti ed operatori. "La struttura oltre che Covid free, con l'ultimo tampone che ha dato esito negativo, è entrata nel cerchio di tutte quelle che hanno iniziato con la somministrazione della prima dose di vaccino - spiega il presidente Andrea Innocenti -. Le operazioni si sono concentrate in poche ore della mattinata di martedì 19 gennaio e non sono state rilevate reazioni".

"Per la Casa del Vecchio 'Perazzo' si è trattato di una giornata in cui si è potuta percepire la volontà e soprattutto la voglia di reagire al Covid con senso di responsabilità e determinatezza - sottolinea Innocenti - Come presidente e a nome anche di tutto il cda non posso che ringraziare operatori, infermieri, dottori, dipendenti dell'Asl e della struttura, per le energie che stanno impiegando giornalmente nella lotta al virus. Il periodo sarà ancora lungo e difficile ma di certo si è iniziato a scrivere un nuovo capitolo che ci apre gli occhi verso un futuro migliore".