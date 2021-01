E’ stata indetta dal Comune di Trino la selezione per un posto a tempo pieno e indeterminato da esecutore amministrativo di categoria B al settore scolastico.

Il posto sarà assegnato mediante richiesta al centro per l’impiego di Vercelli per l’avvio della selezione. Quest’ultimo ha segnalato due nominativi al Comune di Trino come primo classificato e il secondo come riserva. Martedì 26 gennaio alle 10,30 al settore scolastico comunale, al secondo piano del municipio, si svolgerà la prova del primo candidato.

Altre due assunzioni al Comune di Trino saranno quelle per le quali è stato avviato il concorso pubblico per due posti di categoria C da istruttore tecnico. Sono 48 le domande pervenute all’ente trinese e sono stati ammessi alle prove d’esame 44 candidati, più un altro ammesso con riserva.