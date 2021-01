Trino: addio a Deregibus e Barbero

Trino piange la scomparsa del noto commerciante Giorgio Deregibus e di Marco Barbero, da anni disabile totale in seguito ad un incidente.

Deregibus aveva 84 anni ed era molto noto in città dove per moltissimi anni ha gestito il negozio di abbigliamento “Galleria Moda” con la moglie Laura. Da parecchio tempo Deregibus era ormai in pensione. Oltre che commerciante era conosciuto in città e nella zona come ottimo giocatore di bocce, bravo pure a dispensare consigli su questo gioco per capire l'avversario e il momento di gioco che sta vivendo, per decidere se accelerare il gioco o rallentarlo, usando la giusta tattica.

Barbero aveva invece 49 anni e in seguito a un incidente di molti anni fa era rimasto disabile totale. E’ sempre stato accudito con amore e dedizione totale dai genitori. Per lui tantissimi i messaggi di cordoglio dai tanti amici che gli sono sempre rimasti vicini.