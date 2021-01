Fontanetto, a giugno chiude la banca

Il Banco Popolare di Milano ha annunciato la chiusura entro il mese di giugno della filiale di Fontanetto Po. L’istituto è l’unico in paese dove opera da oltre mezzo secolo ed è inoltre il solo sportello automatico per il prelevamento del contante. Una notizia che ha allarmato la popolazione e il sindaco, Claudia Demarchi, che da subito si è attivata per scongiurare la chiusura. L’amministrazione comunale ha dichiarato l’intenzione di compiere ogni azione atta a evitare la decisione.

Altro disagio iniziato con la pandemia è l’apertura dell’ufficio postale per soli tre giorni settimanali.